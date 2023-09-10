بعد تحطيمها.. لجنة الزمالك الثلاثية تعيد صورة مرتضي منصور إلى اللوحة الشرفية

أعادت لجنة عماد البناني التي تدير الزمالك حاليا، صورة مرتضي منصور إلي وضعها الطبيعي في اللوحة الشرفية لرؤساء النادي، والموجودة بمقر النادي في ميت عقبة.

وكانت صورة مرتضي منصور قد تحطمت بسبب التدافع، وقام عماد البناني بمنح تعليماته لتصليحها سريعا وإعادتها للوحة الشرفية.

صورة مرتضي منصور في اللوحة الشرفية

وتقدم حسين لبيب، بأوراق ترشحه في انتخابات نادي الزمالك، اليوم الأحد، وذلك على منصب رئيس مجلس الإدارة.

وضمت قائمة لبيب كل من، هشام نصر في منصب النائب، وحسام المندوه أمين صندوق، وفي عضوية فوق السن، أحمد سليمان، هاني شكري، هاني برزي، عمرو أدهم، ومحمد طارق، حسين السيد، وفي عضوية تحت السن، نيرة الأحمر، أحمد خالد، رامي نصوحي.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي رئيسا للجنة وأيمن عبد الخالق مدير المتابعة وعلاء حنفي مدير السكرتارية العامة ومحمد عبد الفتاح مدير المشتريات ومحمد خالد القائم بأعمال مدير الاشتراكات وعصام عباس نائب مدير الاشتراكات ومصطفى سعيد مدير الخزينة وصلاح صبحي قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

ومن ضمن شروط التصويت في انتخابات الزمالك المقبلة أن يكون عضو الجمعية العمومية مسددا للاشتراك السنوي لعام 2022-2023 وبخلاف ذلك لن يحق له المشاركة في الانتخابات.

والشرط الثاني أن يكون العضو الذى سيقوم بالتصويت والمشاركة في الانتخابات قد مضت على عضويته العاملة سنة على الأقل وايضا بخلاف ذلك لن يحق له المشاركة.

ويبدأ التسجيل في الكشوف والتصويت على انتخابات مجلس الإدارة يوم 20 أكتوبر المقبل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساءً، موعد انعقاد الجمعية العمومية ويكون الاجتماع صحيحا بحضور "عشرة آلاف" عضو من الأعضاء الذين لهم حق الحضور.

وفي تمام الساعة السابعة مساء يوم 20 أكتوبر يعلن رئيس اللجنة القضائية المشرف على الجمعية العمومية العادية اكتمال النصاب من عدمه، وفي حالة اكتمال النصاب يتم البدء في عملية فرز الأصوات والنظر في جدول الأعمال وفي حالة عدم اكتمال النصاب لن يتم فرز الأصوات.