تقديرًا لأمانته.. محافظ أسوان يكرم شابا لرده شبكة عروس ومبلغ مالى لأصحابهما

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فى ضوء حرصه على تكريم النماذج المشرفة والإيجابية بتكريم الشاب محمود معروف 38 سنة، من أبناء منطقة السد العالى شرق والذى يعمل سائق بخط سير (السيل / السد العالى) وذلك بمنحه مبلغ مالى وشهادة تقدير وميدالية تذكارية بإسم المحافظة عرفانًا بأمانته لقيامه برد شبكة لعروسة، وأيضًا مبلغ مالى قدره 17 ألف جنيه لأصحابهما الذين تركوا هذه المقتنيات سهوًا فى سيارته.

وقدم المحافظ شكره للشاب الأسوانى لكونه مثال يحتذى به، حيث أن تكريمه يعد بمثابة لمسة وفاء للقيمة الأخلاقية الكبيرة التى قدمها، والتى تعكس المعدن الأصيل لأبناء أسوان الذين يتميزون بالمروءة والشهامة ليكونوا دائمًا قدوة ونماذج مضئية نفتخر ونعتز بها فى كل وقت وحين.

فيما أعرب الشاب محمود معروف عن اعتزازه وفخره بهذه اللفتة الطيبة من محافظ أسوان وحرصه على تكريمه ومكافأته، مؤكدًا على أن سعادته كانت لا توصف عندما أعاد الشبكة والمبلغ المالى لأصحابهم.