باحثون يطورون كلى صناعية تعطي أمل لمرضى الفشل الكلوي

تمكَّن فريق بحثي من جامعة كاليفورنيا الأمريكية وجامعات أخرى من تطوير كلى صناعية تم اختبارها على الخنازير بنجاح وبدون ظهور أي أعراض جانبية، حسب موقع "ساينس أليرت".

استمرت الكلى الصناعية في أجسام الخنازير لمدة أسبوع، وتم تطويرها باستخدام الخلايا البشرية التي زُرعت في المختبر، أثبتت الاختبارات أن الكلى الصناعية قادرة على محاكاة المهام الرئيسية للكلى البشرية.

يعمل الباحثون حاليًا على تطوير أداة أخرى للتعامل مع الكلى الصناعية بفعالية في تنقية الدم من الملوثات.

وأشار أحد الباحثين المشاركين في الدراسة إلى أن هذا التطور سيزيد من فعالية علاج مرضى الفشل الكلوي.

يُذكر أن عدد مرضى الفشل الكلوي في الولايات المتحدة يفوق نصف مليون شخص، ومن بينهم يتلقى فقط 25 ألف شخص زراعة كلية جديدة.

وتشير التقارير إلى أن المرضى الذين يخضعون لزراعة كلية جديدة يحتاجون إلى تناول أنواع مختلفة من الأدوية لتجنب رفض الجسم للكلى المزروعة.

وبنجاح استخدام الكلى الصناعية في الحيوانات، يعمل الباحثون حاليًا على تطوير كلى صناعية قادرة على العمل في أجسام البشر، ومن المتوقع أن تكون هذه الخطوة العلمية واعدة وتخفف من معاناة مرضى الفشل الكلوي.