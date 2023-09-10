رئيس جامعة المنوفية يترأس اجتماع مجلس إدارة بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة

ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية اجتماع مجلس إدارة مركز بحوث الطاقة الجديدة والمتجددة بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وأعضاء مجلس إدارة المركز ، والدكتور مجدي أبو غزالة المشرف علي المركز .

أشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن اللجنة ناقشت مقترح إنشاء شركة مساهمة مصرية لتكون مركزا للطاقة الجديدة والمتجدة تساهم فيها الجامعة مع الغير بهدف زيادة الموارد الذاتية للمركز وجامعة المنوفية .

وأوضح القاصد أن نشاط الشركة سيكون إنجاز المشروعات البحثية المبتكرة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والمقاولات وتصميم وتنفيذ وصيانة وتشغيل محطات الطاقة الشمسبة محليا وخارجيا وغيرها من المشروعات التي تحقق أهداف التنمية المستدامة.

ووجه القاصد بضرورة أن تتبني الشركة مشروعات إنتاجية غير تقليدية أو متكررة وذات جودة عالية وقابلة للمنافسة في السوق المحلي مع عمل دراسة جدوي تتوافر فيها كل مقومات نجاح هذه المشروعات .

ووافق المجلس على تنفيذ دورة تدريبية للطلاب والخريجين علي نظم الطاقة الشمسية و تطبيقاتها ، إلي جانب الموافقة علي عقد دورة تدريبية تخصصية علي طرق تصميم المحطات الشمسية للطلاب والخريجين ،وعقد دورة تدريبية حول توليد الغاز الحيوي من المخلفات الحيوانية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر .

كما تم مناقشة ما يستجد من أعمال اللجنة.

هذا وقد تم تكريم رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة من قبل رئيس مجلس إدارة شركة مايسك لخدمات الطاقة.