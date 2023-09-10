تموين الإسكندرية: ضبط سجائر مجهولة المصدر وتحرير محاضر لزيادة الأسعار

شنت إدارة شرق التموينية بمديرية التموين بالإسكندرية حملة تموينية بنطاق الإدارة.

أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر منهم 6 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد عن السعر الرسمي، كما تم ضبط ٥٨٠ علبة سجائر مجهولة المصدر، وتحرير محضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، وتحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية، و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

أصدر المهندس احمد إبراهيم مدير مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية لضبط الأسواق، بتوجيهات من الدكتور على المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لضبط ومتابعة الأسواق.