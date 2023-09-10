برلمانية بالنمسا: لا توجد ضمانات باستمرار الائتلاف الحكومي حتى عقد الانتخابات المقبلة

أكدت سيجريد ماورر، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر النمساوي الشريك في الائتلاف الحكومي، أنه لا توجد ضمانات باستمرار الائتلاف حتى عقد الانتخابات البرلمانية المقبلة في النمسا بعد حوالي عام.

وقالت ماورر، في تصريحات اليوم الأحد، إن معدلات شعبية التحالف الحكومي الحالي بين حزبي الشعب والخضر متواضعة، مشيرة إلى أن الواقع السياسي في النمسا يفرض عقد انتخابات برلمانية جديدة كل بضعة أشهر حيث لم تتمكن أية حكومة من الاستمرار خلال الفترة التشريعية الكاملة منذ عام 2013 معتبرة أن هذا أمر حزين بالنسبة للسياسة النمساوية.

وفي المقابل، أظهر أحدث استطلاع للرأي العام في البلاد أن النمساويين لا يريدون حاليا إجراء انتخابات جديدة.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن 52% من العينة أكدوا رغبتهم في استمرار الحكومة الفيدرالية في العمل حتى موعد الانتخابات العادية في خريف 2024 بينما يؤيد 36% إجراء انتخابات مبكرة.

واعتبرت نتائج الاستطلاع أن الشعب النمساوي أرسل إشارة واضحة إلى حزبي الائتلاف الحكومي وهما حزب الشعب وحزب الخضر بأنه يجب على الحكومة الفيدرالية أن تبذل جهدا أكبر من أجل الاستمرارية والنجاح.