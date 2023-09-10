"كاف" يحدد ملعب مباراتي الأهلي وسان جورج الأثيوبي في دوري أبطال أفريقيا

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن إقامة مباراتي الذهاب والإياب للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمام سان جورج الأثيوبي، في الدور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا في القاهرة.

وقرر “كاف” إقامة مباراتي الأهلي وسان جورج الإثيوبي، باستضافة من جانب المارد الأحمر، وذلك في ظل لعب الفريق الإثيوبي خارج أرضه، بسبب عدم وجود ملعب جاهز لاستضافة مباريات الفريق في إثيوبيا، طبقًا لاشتراطات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره سان جورج الإثيوبي يوم الجمعة 22 سبتمبر الجاري في لقاء الذهاب على أن يلعب لقاء الإياب بين الفريقين يوم السبت 30 سبتمبر لتحديد المتأهل لدور المجموعات من البطولة.

ويستعد الأهلي في الوقت الحالي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في مباراة السوبر الأفريقي يوم 15 سبتمبر الجاري في ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف في السعودية.