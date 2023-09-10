ads
الأحد 10 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الفريق أسامة عسكر يتفقد إحدى المراحل التدريبية بنطاق المنطقة المركزية العسكرية

مراحل تدريبية لمشروع
مراحل تدريبية لمشروع تكتيكي عسكري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة إحدى المراحل التدريبية لمشروع تكتيكى بجنود الذى تنفذه إحدى وحدات المنطقة المركزية العسكرية، وذلك فى إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأت المرحلة بكلمة قائد المنطقة المركزية العسكرية أكد خلالها حرص رجال المنطقة المركزية العسكرية على الاستعداد القتالى الدائم والكفاءة العالية بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام التى توكل إليهم فى الدفاع عن أمن وسلامة الوطن.

تضمنت المرحلة عرضًا للتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى، أعقبها المرور على مناطق التدريب للوحدات حيث تم إستعراض إجراءات التدريب التكتيكى لمراحل المشروع المختلفة.

ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة بالمشروع، كما ناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية إتخاذهم القرار لمواجهة التغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات، مشيدًا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية الذى ظهر عليها رجال المنطقة المركزية العسكرية.

حضر المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة.

received_683152823727317
received_683152823727317
received_693620525991931
received_693620525991931
received_274490828724890
received_274490828724890
received_1377481812853333
received_1377481812853333
رئيس أركان حرب القوات المسلحة يتفقد إحدى المراحل التدريبية بنطاق المنطقة المركزية العسكرية أركان حرب القوات المسلحة إلقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع
ads