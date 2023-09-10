ads
الأحد 10 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ولي عهد الأردن ورئيس الشورى السعودي يؤكدان على توطيد العلاقات الثنائية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، اليوم الأحد، رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله آل الشيخ.
وتناول اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية، العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وقيادتيهما.
وتم التأكيد على الحرص على توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات كافة.
كما تم التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما ويخدم الأمتين العربية والإسلامية.
وحضر اللقاء مدير مكتب ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، والسفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري.

مجلس الشورى السعودي العلاقات الثنائية ولي العهد الأردني
ads