ولي عهد الأردن ورئيس الشورى السعودي يؤكدان على توطيد العلاقات الثنائية

استقبل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني، اليوم الأحد، رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وتناول اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية، العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وقيادتيهما.

وتم التأكيد على الحرص على توطيد العلاقات الثنائية وتوسيع التعاون في المجالات كافة.

كما تم التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالحهما ويخدم الأمتين العربية والإسلامية.

وحضر اللقاء مدير مكتب ولي العهد، الدكتور زيد البقاعين، والسفير السعودي في عمان نايف بن بندر السديري.