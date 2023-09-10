رئيس الوزراء الكندي يؤكد استعداده للإدلاء بشهادته في التدخل الأجنبي في الانتخابات

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، إنه مستعد للإدلاء بشهادته بحسن نية أمام التحقيق العام في التدخل الأجنبي في الانتخابات إذا طُلِب منه ذلك.

ونقلت هيئة الإذاعة الكندية "سي بي سي نيوز" عن ترودو للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في سنغافورة: " أعتقد أنه من المهم للكنديين أن يعرفوا بالضبط كل ما تفعله هذه الحكومة فيما يتعلق بالتدخل الأجنبي وأن يتحدثوا بصراحة عن التحديات التي ما زلنا نواجهها في ديمقراطياتنا حول العالم".

وفي أعقاب سلسلة من التقارير الإعلامية، واجهت حكومة ترودو انتقادات حادة حول كيفية تعاملها مع المعلومات الاستخبارية المتعلقة بالتدخل المزعوم للصين في الانتخابات الفيدرالية الماضية والرد عليها.

وبينما نفى رئيس الوزراء وكبار مستشاريه بعض هذه الادعاءات، أكدت الحكومة الكندية في مايو الماضي أن "جهاز المخابرات الأمنية الكندي اكتشف في عام 2021 مؤامرة لترهيب النائب عن حزب المحافظين مايكل تشونج وأقاربه في هونغ كونغ. وردًا على ذلك، طردت الحكومة الفيدرالية الدبلوماسي الصيني تشاو وي" - بحسب التقارير الكندية.

ورغم تأكيدات مسئولي المخابرات أن التدخل المزعوم لم يؤثر في نزاهة انتخابات 2019 و2021، جادل نواب المعارضة بأن إجراء تحقيق عام سيكون السبيل الوحيد للحفاظ على ثقة الكنديين في النظام الانتخابي.

وأعلن وزير السلامة العامة الكندي دومينيك لوبلان يوم /الخميس/ الماضي أنه تم تعيين قاضية محكمة الاستئناف في كيبيك ماري جوزيه هوج لقيادة تحقيق عام في التدخل الأجنبي.