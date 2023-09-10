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الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تدهور الوضع الإنساني في إقليم ناجورنو كاراباخ

إقليم ناجورنو كاراباخ
إقليم ناجورنو كاراباخ
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أعربت الولايات المتحدة، اليوم الأحد، عن قلقها العميق إزاء التدهور السريع للوضع الإنساني في إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "نلاحظ أن الإمدادات الإنسانية متمركزة بالقرب من طريقي لاتشين وأغدام، ونكرر دعوتنا إلى الفتح الفوري والمتزامن لكلا الممرين للسماح بمرور الإمدادات الإنسانية التي تشتد حاجة الرجال والنساء والأطفال إليها في ناجورنو كاراباخ".
وحثت الوزارة القادة على عدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها إثارة التوترات أو صرف الانتباه عن هذا الهدف، مشيرة إلى إن "استخدام القوة لحل النزاعات أمر غير مقبول".
وأضافت "في ضوء الزيادة الأخيرة في التوترات في جنوب القوقاز، ستواصل الولايات المتحدة دعمها بقوة لجهود أرمينيا وأذربيجان لحل القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر، بهدف تحقيق سلام كريم ودائم".
وكرر البيان أن "أي اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان يجب أن يحمي حقوق وأمن سكان ناجورنو كاراباخ. كما نشجع الحوار بين باكو وسكان ناجورنو كاراباخ".
واختتم البيان: "تؤكد الولايات المتحدة كذلك أن السبيل الوحيد للمضي قدمًا هو السلام والحوار وتطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان على أساس الاحترام المتبادل لسيادة كل منهما وسلامته الإقليمية".

الولايات المتحدة قلقها التدهور السريع للوضع الإنساني إقليم ناجورنو كاراباخ
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