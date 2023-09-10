إصابة شخصين فى حريق نشب داخل مول بمنطقة التجمع

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق داخل مول بجوار بنزينة بمنطقة التجمع، وهرعت سيارات الأطفاء لإخماده.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق بواجهة مول تجارى شهير بجوار بنزينة بمنطقة التجمع، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء الى مكان البلاغ وجرى محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد فيما التهمت النيران سقالات خشبية بواجهة المول.

وتكمن رجال الإطفاء من إخماد الحريق، فيما أصيب شخصان أحدهما بجروح والآخر باختناق وقامت سيارات الإسعاف بالتعامل معهما، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتم تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة.