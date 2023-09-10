اليمن تؤكد الحرص على دعم المنظمات الدولية ووكالات الإغاثة الإنسانية للقيام بمهامها

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، حرص المجلس والحكومة اليمنية على تقديم كافة أشكال الدعم للمنظمات الدولية، ووكالات الإغاثة الإنسانية وتسهيل وصول تدخلاتها إلى مستحقيها في مختلف أنحاء البلاد.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد ببعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر برئاسة المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط فابريزيو كاربوني، ورئيسة بعثة اللجنة في اليمن دافني ماريت، حيث أشاد العليمي بدور اللجنة الدولية في تخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني وحماية ضحايا الأزمة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).

ودعا العليمي، اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مواصلة جهودها الإنسانية المنسقة مع الحلفاء الإقليميين والشركاء الدوليين، ودفع الميليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع المبادرات المتعلقة بإنهاء معاناة آلالاف المحتجزين والمختطفين.

ووضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، البعثة الدولية للجنة الصليب الأحمر أمام انتهاكات الميليشيات الحوثية لحقوق الإنسان.