الرئيس التشيكي يقدم تعازيه لملك المغرب في أعقاب الزلزال المدمر

قدم الرئيس التشيكي، بيتر بيفل، تعازيه لملك المغرب، محمد السادس بن الحسن، في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب الدولة الواقعة شمال إفريقيا، والذي أسفر عن مصرع أكثر من ألفي شخص وإصابة أكثر من ألفين آخرين بجروح.

وأشاد الرئيس التشيكي بشجاعة جهات الإنقاذ المحلية وتفانيها، حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" اليوم /الأحد/، مؤكدا أن بلاده على استعداد لإرسال المساعدات الضرورية إلى المغرب.

كما أعرب عددٌ من الزعماء السياسيين التشيكيين، من بينهم رئيس الوزراء بيتر فيالا، ووزير الخارجية يان ليبافسكي، وزعيم حركة "أنو" المعارضة أندريج بابيس، عن تعاطفهم مع أسر الضحايا من خلال منشوراتهم على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".