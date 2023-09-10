تنفيذ قوافل طبية مجانية بمركزى نجع حمادي وفرشوط بقنا

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أن اللجنة العليا للإستغاثات بمجلس الوزراء سوف تقوم بتنظيم قوافل طبية مجانية بمركزى نجع حمادي وفرشوط بدءا من غدا الإثنين وحتي نهاية الأسبوع، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

وأضاف “الداودي” أن القوافل سوف يتم تنفيذها بمشاركة اللجنة العليا للإستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة جنوب الوادي وبنك الشفاء بقرية العسيرات التابعة لمركز فرشوط غدا الاثنين في تخصص "الرمد" وتستمر القافلة حتي الثلاثاء في تخصصات "الباطنة، الأطفال، الجلدية، العظام، الأنف والاذن والحنجرة وتخصص الصدر والقلب، مشيرا إلي القوافل سوف تستكمل جهودها بقرية أولاد نجم التابعة لمركز نجع حمادي وذلك يوم الإربعاء ١٣ سبتمبر وتستمر حتي الخميس ١٤ سبتمبر في تقديم الخدمات الطبية في تخصصات الباطنة، الأطفال، الجلدية، العظام، الأنف والأذن والحنجرة، الصدر والقلب.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد يحي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن القوافل سوف تضم مجموعة متميزة من الأطباء بمستشفيات جامعة جنوب الوادى، ومتخصصين الرمد من مؤسسة بنك الشفاء بهدف وصول الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجا.