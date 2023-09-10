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الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أُصيب خمسة شبان فلسطينيين، اليوم الأحد، بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة عند مدخل مخيم العروب شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر من الهلال الأحمر قولها إن "طواقمها قدمت الإسعاف الأولي لشابين أصيبا بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، فيما نُقل ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي في أطرافهم السفلية، أيضا، إلى مركز صحي".
وفي السياق، اندلعت مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب عقب تشييع جثمان الشهيد الطفل ميلاد الراعي، حيث أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الصوت والغاز تجاه الشبان على مدخل المخيم، وأغلقت القوات المدخل ومنع المواطنين من الدخول أو الخروج من بوابة المدخل الرئيسي.

فلسطينيين قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العروب
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