محافظ الشرقية يلتقي مدير الإصلاح الزراعي الجديد

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، اليوم الأحد، المهندس محمد فؤاد الشهاوى مدير عام الإصلاح الزراعي بالشرقية في حضور المهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة ، وذلك لتهنئته بتولي مهام منصبه الجديد داخل محافظه الشرقية ، متمنياً له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل داخل المديرية والإدارات الفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أهمية التعاون والتنسيق بين مديرية الاصلاح الزراعي وكافة الجهات المعنية للإستمرار في تحسين أحوال المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية ودفع عملية التنمية الزراعية بالمحافظة.

من جانبه أوضح المهندس محمد فؤاد الشهاوى مدير عام الإصلاح الزراعي أنه تم وضع خطة عمل لتحسين مستوي أداء العاملين بقطاع الإصلاح الزراعي بالمحافظة مع التقييم الدائم والمتابعة المستمرة لجميع الأعمال بالمديرية والتواصل مع المنتفعين والتيسير عليهم وعلاج المشاكل التي تواجههم وكذلك متابعة كافة المشروعات التابعة لقطاع الإصلاح الزراعي لتحقيق عائد اقتصادي.