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الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية السوري والمبعوث الأممي يبحثان آخر التطورات

فيصل المقداد
فيصل المقداد
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بحث وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، والوفد المرافق له، آخر التطورات.
وأوضح المقداد - خلال اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم /الأحد/ - التحديات الأساسية التي تواجهها سوريا ومنها الآثار الكارثية التي خلفها الإرهاب، وتأثير الإجراءات أحادية الجانب على الوضع الإنساني والاقتصادي على حياة السوريين خاصة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فبراير الماضي.
من جانبه، قدم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا عرضا حول نتائج الزيارات واللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية، والجهود التي يقوم بها في إطار الولاية المنوطة به.

وزير الخارجية السوري المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة سوريا
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