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الأحد 10 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

احتفال مكتبتي الطفل والنشء بختام الأنشطة الصيفية بالإسكندرية

مكتبة الطفل
مكتبة الطفل
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تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قطاع المكتبات حفل ختام برنامج الأنشطة الصيفية لعام 2023 بمكتبتي الطفل والنشء، والذي يحمل هذا العام عنوان (قصة مدينة)، وذلك الساعة الرابعة والنصف مساء يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر، بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

ويهدف البرنامج الصيفي السنوي بالمكتبتين إلى تنمية مواهب وقدرات الأطفال والنشء من خلال أنشطة وفعاليات متنوعة تساعدهم على اكتشاف طاقاتهم وإمكانياتهم الكامنة. 

وقدمت المكتبتان خلال البرنامج الصيفي مجموعة كبيرة ومختلفة من الأنشطة الهادفة من بينها ورش عمل فنية وأدبية، وبرامج توعية صحية ونفسية، وأنشطة علمية، وبرامج لتنمية المهارات الحياتية واللغوية، بالإضافة إلى فعاليات ثقافية وترفيهية، ورحلات ميدانية تعليمية، وغيرها الكثير.

وتضم احتفالية الختام هذا العام فقرات فنية متنوعة بمشاركة الأطفال والنشء الموهوبين من المكتبتين، حيث تهدف إلى تحفيز الأطفال والنشء على استكشاف وتطوير مواهبهم. 

وسوف يتضمن حفل الختام عرضًا مسرحيًّا يتخلله فقرات رقص وموسيقى وغناء، إلى جانب معرض للأعمال الفنية التي أنجزها الأطفال والنشء خلال البرنامج الصيفي.

تأتي تلك الاحتفالية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث إنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفل والنشء من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي.

بمكتبة الإسكندرية تنمية المهارات الحياتية توعية صحية فعاليات ثقافية وترفيهية مؤتمرات ورش عمل فنية
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