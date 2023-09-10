حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية بأسوان ودمياط

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهود الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط (3) قضايا سلاح نارى، عبارة عن (3 فرد محلى- وعدد من الطلقات النارية) بحوزة (3 متهمين).

وضبط (6) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 6،250 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 8 كيلو جرام- كمية من مخدرالهيروين) بحوزة (6 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ (825) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بالمضبوطات الآتية (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 16كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6،500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين –2 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية) بحوزة (6 متهمين لهم معلومات جنائية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.