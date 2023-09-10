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الأحد 10 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حصيلة 24 ساعة.. ضبط 21998 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

مخالفة تجاوز السرعة
مخالفة تجاوز السرعة المقررة
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 واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال ال 24 ساعة الماضية عن ضبط 92414 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:
21998 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (1036) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (15) مخالفة موقف عشوائى.
 (16) مخالفة شروط التراخيص.
 (11817) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية. 
 

خلال 24 ساعة مخالفة تجاوز السرعة المقررة الحملات المرورية
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