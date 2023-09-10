حصيلة 24 ساعة.. ضبط 21998 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال ال 24 ساعة الماضية عن ضبط 92414 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:

21998 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(1036) مخالفة السير بدون تراخيص.

(15) مخالفة موقف عشوائى.

(16) مخالفة شروط التراخيص.

(11817) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

