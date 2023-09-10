بروتوكول تعاون بين علوم ذوى الإعاقة والتأهيل ومركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة الزقازيق

وقعت كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل ومركز الإختبارات الإلكترونية بجامعة الزقازيق برئاسة الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق، ويمثلها الدكتور إيهاب الببلاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث - المشرف على الكلية اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مشترك مع مركز الاختبارات الإلكترونية ويمثله الدكتورة ولاء سرحان المدير التنفيذى للمركز.

جاء ذلك بحضور الدكتور نبيل مصطفى المدير التنفيذى للمعلومات، الدكتور على ثروت مدير الشبكات بالجامعة، ووكلاء كلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل الدكتور سعيد عبد الرحمن، الدكتور حسام عوض، الدكتورة دعاء خطاب، وفريق عمل مركز الاختبارات الالكترونية، الدكتورة شاهنده بيومي، هيثم شبانه، سما نصر، وفريق مركز التعليم الإلكترونى، إبراهيم عطية، سها الجزار، شيماء سمير، ساره عونى، إيمان البحيري.

وأعرب الدكتور خالد الدرندلى عن سعادته بهذا البروتوكول، والذى يهدف إلى تعظيم الإستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة من المتخصصين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكلية علوم ذوى الإعاقة والتأهيل لتوفير برامج مخصصة لأبنائنا الطلاب من ذوى الهمم، فى إطار توجيهات القيادة السياسية برعايتهم والاهتمام بهم.

كما أكد رئيس الجامعة على توفير كل الدعم والتسهيلات لأبنائه الطلاب من ذوي الهمم، وتذليل كافة الصعاب وحل مشكلاتهم، حيث أثبتوا أن لديهم دائمًا القدرة والعزيمة على تجاوز العقبات وتحقيق المستحيل وبرهنوا على أن الإعاقة لن تحول دون تحقيق هدفهم.

ومن جانبه أشار الدكتور إيهاب الببلاوى إلى أن البروتوكول ينص على تصميم الاختبارات الإلكترونية بأكثر من نمط من الأسئلة ودمج الاختبار الالكتروني بنظام القارئ الإلكتروني، بما تحققه من المساواة بين الطلاب ومراعاة الفروق الفردية بينهم وتوفير السرعة والدقة في الحصول علي النتائج، كما أنها تسهم في إجراء التحليلات الإحصائية بسهولة ويسر ما ينعكس علي تطوير وتجويد المخرجات التعليمية.

واضافت الدكتورة ولاء سرحان أن هذا البروتوكول يهدف إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يقدمه مركز الإختبارات الالكترونية من أساليب حديثة في الاختبار والتقييم الإلكتروني بجميع أنماط الأسئلة المتاحة في الاختبارات التحصيلية ودمج أنظمة الاختبارات الإلكترونية المتاحه بالجامعة مع أنظمة القارئ الإلكتروني كتجربة رائدة بالجامعات المصرية لاختبار الطلاب ذوي الإعاقة.