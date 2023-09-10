بعد سداد 4 ملايين جنيه.. تعرف على مديونية الزمالك المتبقية لاتحاد اليد

وضعت إدارة الزمالك السابقة برئاسة مرتضي منصور، فريق اليد بالنادي في موقف صعبة، وذلك بمديونية كبيرة مطالب بسدادها لاتحاد كرة اليد حتى يستطيع تسجيل لاعبيه الجدد والمنتهية عقودهم مثل أحمد الأحمر الذى وقع عقد جديد.

وسددت لجنة الزمالك برئاسة عماد البناني في الأيام الماضية 2 مليون جنيه من المديونية، ثم أرسل هاني العتال المرشح لانتخابات الزمالك المقبلة 2 مليون جنية إضافية.

ويتمسك اتحاد اليد حاليا بالحصول على شيك إضافي بقيمة 4 ملايين جنيه أخرى حتى يتمكن الزمالك من تسجيل جميع لاعبي الفريق بالقائمة ومشاركتهم بالمباريات المقبلة.

وفاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على أصحاب الجياد بنتيجة 26 - 25 وذلك بعد تعادل الفريقين 22 - 22 واللجوء لرميات الجزاء الترجيحية في اللقاء الذي جمعهما أول أمس الجمعة على صالة محمد حسن حلمي بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري المحترفين.

يقود الفريق فنيا كل من؛ أحمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مدربا مساعدا وحمادة عبد الباري مديرا للفريق ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدربا للاحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا.