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الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أكرم حسنى يطرح أغنية "خطير يا اخوانا" للعميل صفر.. فيديو

أكرم حسنى
أكرم حسنى
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نشر الفنان أكرم حسنى عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، أغنية "خطير يا اخوانا"  لفيلمه الجديد "العميل صفر" ليشارك بها جمهوره.

https://www.instagram.com/reel/CxA3cX6tDSR/?igshid=NjIwNzIyMDk2Mg==

وعلق على الأغنية "خطير يا اخوانا، من فيلم العميل صفر"، الأغنية غناء مدحت صالح، كلمات أكرم حسنى، ألحان وتوزيع أحمد وحيد، ميكس وماستر أمير محروس.

تدور أحداث الفيلم حول صفر عبداللطيف شداد الهمم، وهو فرد أمن، يقع فى بعض المواقف بسبب ثقته فى نفسه المبالغ فيها، رغم قدراته الأمنية المحدودة فى تصاعد الأحداث بشكل كوميدى.

الفيلم بطولة أكرم حسنى، أسماء أبو اليزيد، بيومى فؤاد، مصطفى غريب، منذر ريحانه، فيدرا، إسماعيل فرغلى، والإخراج كريم العدل.

أكرم حسني مدحت صالح العميل صفر بيومي فؤاد أسماء أبو اليزيد
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