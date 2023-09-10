إطلاق اسم الشهيد أحمد محمود العمدة علي مدرسة كلاحين أبنود الإعدادية بقنا

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة قنا، برئاسة اللواء أشرف الداودي محافظ الإقليم، علي إطلاق اسم الشهيد عقيد شرطة أحمد محمود محمد أحمد العمدة، علي مدرسة كلاحين أبنود الإعدادية التابعة لإدارة قنا التعليمية، تقديرا لتضحياته في حماية مقدرات الوطن.

واستشهد الشهيد العقيد أحمد محمود العمدة، ابن قرية كلاحين أبنود بمركز قفط، وقائد الكتيبة الأولى بقطاع الأمن المركزي، أثناء أداء واجبه للقبض على خارجين عن القانون بقرية الحجيرات.

ونشرت الجريدة الرسمية في وقت سابق قرار اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة؛ وعلى قرار لجنة فحص حالات الاستشهاد بجلستها رقم بتاريخ 2022/11/6، وعلى القرار الوزاري رقم 2232 لسنة 2022 باحتساب وفاة المقدم أحمد محمود محمد أحمد، ضمن حالات الاستشهاد الواردة بقانون هيئة الشرطة، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة بترقيته إلى عقيد.

جاء ذلك خلال ترأس اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي للمحافظة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حموده سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب مصطفي محمود، والنائب العمدة مبارك أحمد عامر، والنائب محمد طايع، والنائب سيد فؤاد أبوزيد أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد كمال موسي، والنائب احمد عبدالماجد الأحمر، والنائب عبدالفتاح دنقل، أعضاء مجلس الشيوخ، وأنور ياسين مدير إدارة شئون المجالس، بالاضافة إلى جميع القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارة ورؤساء شركات المرافق بالمحافظة.