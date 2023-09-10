الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد

وعن الظواهر الجوية فرصة لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السلوم ومطروح وسيوة وتمتد خفيفة مساء قد تكون متوسطة على مناطق من الإسكندرية على فترات متقطعة، وتنشط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 27

العاصمة الإدارية 37 26

6 أكتوبر 38 26

بنهــــا 37 27

دمنهور 36 26

وادي النطرون 38 27

كفر الشيخ 36 26

المنصورة 37 27

الزقازيق 38 27

شبين الكوم 37 26

طنطا 36 26

دمياط 35 25

بورسعيد 36 25

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 26

العريش 36 26

رفح 35 25

رأس سدر 40 27

نخل 38 18

كاترين 31 17

الطور 35 28

طابا 36 26

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 33 25

العلمين الجديدة 33 24

مطروح 32 25

السلوم 29 25

سيوة 31 24

رأس غارب 39 30

الغردقة 39 30

سفاجا 38 29

مرسى علم 39 30

شلاتين 41 30

حلايب 36 29

أبو رماد 40 30

رأس حدربة 36 29

الفيوم 37 26

بني سويف 37 25

المنيا 38 23

أسيوط 39 25

سوهاج 40 27

قنا 44 28

الأقصر 43 26

أسوان 43 29

الوادي الجديد 42 26

أبوسمبل 42 28

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 41 31

المدينة المنورة 45 34

الرياض 45 29

المنامة 40 31

أبوظبي 45 32

الدوحة 39 33

الكويت 49 29

دمشق 32 17

بيروت 31 27

عمان 29 21

القدس 29 21

غزة 30 25

بغداد 41 27

مسقط 29 27

صنعاء 29 14

الخرطوم 39 26

طرابلس 29 21

تونس 33 21

الجزائر 27 22

الرباط 26 16

نواكشوط 34 27

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 24 10

إسطنبول 25 17

إسلام آباد 36 25

نيودلهي 32 27

جاكرتا 35 24

بكين 31 20

كوالالمبور 32 25

طوكيو 31 24

أثينا 26 19

روما 33 16

باريس 28 17

مدريد 27 16

برلين 30 16

لندن 26 17

مونتريال 22 16

موسكو 21 10

نيويورك 27 20

واشنطن 28 19

أديس أبابا 22 15