أوباما وعلاء ينالان إعجاب مدرب الزمالك

أكد مصدر بالجهاز الفني للزمالك، أن المدرب الكولومبي أسوريو أبدى إعجابه بالثنائي يوسف أوباما ومحمود علاء بعد ظهورهما بمستوى مميز في تدريبات الفريق والمباراة الودية الأخيرة .

أضاف المصدر، أن أوباما يجيد اللعب في أكثر من مركز سواء وسط الميدان أو الهجوم وهو ما يحتاجه أوسوريو، ومحمود علاء سيقدم إضافة قوية لخط الدفاع نظرا لخبراته الكبيرة مع المنتخب والزمالك .

محمود علاء من تدريب الزمالك اليوم الأحد

وعاد علاء وأوباما إلي الزمالك مؤخرا بعد انتهاء إعارتهم وانتظما في تدريبات الفريق الأبيض استعدادا للموسم الجديد .

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأبيض مباراة ودية أخرى غدا الاثنين أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.