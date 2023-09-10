هنأ الكاتب الصحفي الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، العروسان يوسف أيوب وعلياء حسن بحفل خطوبتهما، وسط فرحة من الأهل والأصدقاء.
وبهذه المناسبة السعيدة، تقدم الكاتب الصحفي عبدالرحيم على، بأصدق التهانى للعروسين وأطيب الأمنيات بحياة مليئة بالسعادة وبالرفاء والبنين.
البوابة لايت
عبدالرحيم علي يهنئ يوسف وعلياء بخطوبتهما السعيدة
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هنأ الكاتب الصحفي الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، العروسان يوسف أيوب وعلياء حسن بحفل خطوبتهما، وسط فرحة من الأهل والأصدقاء.
هنأ الكاتب الصحفي الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، العروسان يوسف أيوب وعلياء حسن بحفل خطوبتهما، وسط فرحة من الأهل والأصدقاء.