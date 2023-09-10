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الأحد 10 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

عبدالرحيم علي يهنئ يوسف وعلياء بخطوبتهما السعيدة

علياء ويوسف
علياء ويوسف
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هنأ الكاتب الصحفي الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، العروسان يوسف أيوب وعلياء حسن بحفل خطوبتهما، وسط فرحة من الأهل والأصدقاء.

وبهذه المناسبة السعيدة، تقدم  الكاتب الصحفي عبدالرحيم على، بأصدق التهانى للعروسين وأطيب الأمنيات بحياة مليئة بالسعادة وبالرفاء والبنين.

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No description available.
No description available.
الكاتب الصحفي الدكتور عبدالرحيم علي البوابة نيوز
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