عبدالرحيم علي يهنئ يوسف وعلياء بخطوبتهما السعيدة

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 05:00 م

هنأ الكاتب الصحفي الدكتور عبدالرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، العروسان يوسف أيوب وعلياء حسن بحفل خطوبتهما، وسط فرحة من الأهل والأصدقاء.



وبهذه المناسبة السعيدة، تقدم الكاتب الصحفي عبدالرحيم على، بأصدق التهانى للعروسين وأطيب الأمنيات بحياة مليئة بالسعادة وبالرفاء والبنين.