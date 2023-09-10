محافظ قنا يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لبحث واستعراض مطالب المواطنين

عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الاجتماع الدوري مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، لتبادل الرؤى والنقاش حول أبرز المشروعات التنموية على أرض المحافظة، وبحث آليات تنفيذ خطط تطوير المحافظة، وعرض طلبات ومشكلات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن تحسين مستوى الخدمات.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والنائب مصطفى محمود، والنائب العمدة مبارك أحمد عامر، والنائب محمد طايع، والنائب سيد فؤاد أبو زيد أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد كمال موسى، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، والنائب عبد الفتاح دنقل، أعضاء مجلس الشيوخ، وجميع القيادات التنفيذية.

وأعرب محافظ قنا عن ترحيبه بجميع النواب، مشيرا إلي أن جميع الآراء مطروحة وقابلة للنقاش بهدف الوصول إلي ما فيه الصالح العام للمحافظة، مو ٔكدا أن المحافظة ينتظرها مستقبل واعد بتضافر جهود جميع أبناؤها، والتنسيق المتبادل بين جناحي العمل التنفيذي والشعبي.

كما تم خلال اللقاء مناقشة طلبات ومقترحات النواب بشأن تنفيذ بعض المشروعات الخدمية، وتحسين مستوى الأداء في خدمات بعض المرافق، وخطوات تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والقرى المستهدفة فضلا عن أعمال تسليم مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة، وقام المسئولون المعنيون بالرد على طلبات النواب والاستجابة العاجلة لبعض الطلبات ودراسة البعض الآخر لإيجاد الحلول العاجلة لها.

ومن جانبه أكد محافظ قنا حرصه على لقاء النواب في إطار التواصل والتعاون المشترك والمستمر معهم بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة.

ومن جانبهم أشاد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود التي تبذل من قبل الجهاز التنفيذي برئاسة محافظ قنا، وحرصه الدائم للقاء النواب والتفاعل مع طلباتهم ومقترحاتهم، مؤكدين أن هذه اللقاءات بمثابة فتح قنوات للتواصل والتناغم الكامل بما يتناسب مع احتياجات المواطنين وطموحاتهم خلال الفترة القادمة، لافتون إلى أن أهم القضايا التي تتصدر اهتماماتهم هي الملفات التي تمس حياة المواطن وتحسين أحواله المعيشية وتخفيف المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجا.