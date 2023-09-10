أسعار الذهب مساء اليوم الأحد

استقر سعر الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد لليوم الثاني علي التوالي في محلات الصاغة دون أي تغيير علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

سجل سعر عيار 21 اليوم 2190 جنيه للبيع و2200 جنيه للشراء وعيار 24 نحو 2503 جنيه للبيع و2514 جنيه.

وسجل سعر عيار 18 نحو 1877 جنيه للبيع و1886 جنيه للشراء وعيار 14 نحو 1460 جنيه للبيع و1467 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17.52 ألف جنيه للبيع و17.6 ألف جنيه للشراء وأوقية الذهب نحو 77.84 ألف جنيه للبيع و78.2 ألف جنيه للشراء.

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 2.514 مليون جنيه للبيع و2.514 مليون جنيه للشراء.