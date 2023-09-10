منطقة الكرة بالفيوم تعقد اجتماعا مع حكام الدرجة الأولى

عقد الكابتن سامح سعد المدير التنفيذى لمنطقة كرة القدم بالفيوم اجتماعا مع حكام الدرجة الأولى بالمنطقة لمناقشة الاستعداد للموسم الجديد.

حضر الاجتماع الكابتن شعبان صادق رئيس لجنة الحكام بالفيوم والكابتن سيد الشورة مدير لجنة الحكام والكابتن صبرى برديسى عضو اللجنة والمحاضر باللجنة والكابتن أحمد راضى المدير الإداري بالمنطقة والكابتن محمد سامى مسئول شئون اللاعبين.

وأكد المدير التنفيذى أن مقر المنطقة هو البيت الاصلى للحكام وانه على أتم إستعداد للتدخل لحل اى مشكلات تواجه الحكام خلال الموسم، وطالبهم ببذل اقصى الجهد للظهور بالمظهر اللائق لحكام الفيوم كما سبق فى العام الماضى والذى مر الدورى فى المنطقة بدون اى مشاكل، وأشاد الجميع بالحكام فى المنطقة ولم يتم الاستعانة باى حكم من خارج الفيوم لادارة مباريات دورة الترقى وتم تأديتها بنجاح.

كما اثنى على الحكام الذين يديرون مباريات الدورى الممتاز أ والممتاز ب من الفيوم.

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