مصدر بالزمالك يكشف سبب غضب أوسوريو قبل بدء الموسم الجديد

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن الكولومبي أوسوريو مدرب الفريق غاصب بسبب تأخر مستحقات اللاعبين وصرف مقدمات عقودهم للموسم الجديد.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"البوابة نيوز" اليوم الأحد، أن المدرب الكولومبي طالب اللجنة التي تدير الزمالك حاليا بايجاد حلول سريعة لصرف المستحقات حتي يتمكن من السيطرة على اللاعبين ومطالبتهم بتنفيذ تعليماته داخل الملعب دون تقصير، وأن تأخر صرف المستحقات يتسبب في تذمر اللاعبين وقلة تركيزهم.

ومن جانبها وعدت لجنة الزمالك برئاسة عماد البناني، المدرب الكولومبي أوسوريو بتنفيذ جميع طلباته وطللبات اللاعبين في الأيام القليلة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأبيض مباراة ودية أخرى غدا الاثنين أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.