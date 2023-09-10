غدا.. 12 شركة مصرية تشارك بمعرض أنفرا ستراكتشر بالسعودية

انطلقت 12 شركة مصرية إلى أراضي المملكة العربية السعودية للمشاركة في معرض البنية التحتية السعودي (Saudi Infrastructure Expo) والذي سيبدأ أعماله غدا الإثنين من 11سبتمبر وحتى 13 سبتمبر 2023 بالرياض – المملكة العربية السعودية، بالتزامن مع معرض water expo والذي يعد واحد من أهم المعارض المتخصصة فيما يخص البنيه التحتية ومعالجة المياه في المملكة العربية السعودية.

يشارك بالمعرض كل من قطاعات (دهانات- مواسير -مواد عزل_ مواد بناء مواد خام كيماوية المواسير - كيماويات معالج المياه _المواد اللاصقة الخاصة بالمواسير _فلاتر المياه).

وأكد محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أهمية السوق السعودي لمنتجات القطاع حيث تعد السعودية من الأسواق الاستهلاكية الكبرى في منطقة الخليج العربي فضلا عن تنوع الأذواق به لوجود جاليات أجنبية ضخمة تمثل 30% من إجمالي سكان المملكة.

وأوضح أن المعرض يعد فرصة مثالية للتواجد بسوق المملكة العربية السعودية حيث يستقطب المعرض أكثر من 200 عارضا دوليا ومحليا و7000 مشارك، وتشارك به أكثر من 14 دولة منها (ايطاليا – الهند – روسيا – الولايات المتحدة – المانيا- قطر – البحرين-جنوب افريقيا – سلطنة عمان - ماليزيا)، وتوفر الشركة المنظمة مع ادارة المعرض وبالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية ومكتب التمثيل التجاري لقاءات ثنائيه B2B مع رجال اعمال في نفس مجال التخصص من خلال اللقاءات والتشبيكات بين الشركات العارضة والشركات المصرية فضلا عن الجهات التي سيتم الالتقاء بها والزائرين وكذلك الندوات المتخصصة المقامة على هامش فاعليات المعرض.