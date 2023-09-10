محافظ البنك المركزي المصري يلتقي قيادات بنك ABC

التقى حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، الصديق عمر الكبير رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC وصائل الوعري الرئيس التنفيذي للمجموعة وعمرو ثروت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC مصر.

استعرض اللقاء جملة من الموضوعات حول تطور القطاع المصرفي المصري والفرص الواعدة للاستثمار الأجنبي وسبل التعاون المشترك من خلال تبادل الخبرات.

يأتي ذلك ضمن جهود بنك ABC في تعزيز العلاقات مع الجهات الرقابية لتعزيز دور القطاع المصرفي في الأنشطة الاقتصادية وتهيئة المناخ الجاذب والداعم للاستثمار، من أجل رفع معدلات النمو الاقتصادي في مصر.

ولدى مجموعة بنك ABC خطط واعدة للتوسع في السوق المصري، حيث أكملت المجموعة الاندماج القانوني مع بنك بلوم مصر أوائل العام، مما ساهم في زيادة الحصة السوقية للبنك في مصر، ورفع إجمالي الأصول، ليترجم ثقة المساهمين بالقطاع المصرفي المصري، مما سيؤدي أيضًا إلى تقديم أفضل الخدمات مدعومةَ بشبكة أكبر من الفروع وأجهزة الصراف الآلي.

كما أنه لدى البنك رؤية طموحة لتقديم المزيد من الخدمات الرقمية المبتكرة وحلول الدفع التي توفرها شركة الخدمات المالية العربية “AFS”، أحد الأذرع التقنية التابعة للمجموعة.