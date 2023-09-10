هيئة الإعتماد والرقابة الصحية بأسوان تنظم ندوة للتعريف بالمنظومة الجديدة

نظم فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بأسوان، ندوة تعريفية عن منظومة التأمين الصحي الشامل بمركز تدريب التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بضرورة نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية، وتوعية واعلام المجتمع بمستوي جودة الخدمات والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، ودور الهيئة واختصاصاتها.

تناولت الندوة، استعراض منظومة التأمين الصحي الشامل واختصاصات هيئاتها الثلاث (هيئة الرعاية الصحية، هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، هيئة التأمين الصحي الشامل)، والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعين من المنظومة الجديدة سواء من المرضى أو مقدمي الخدمات الصحية، بالإضافة إلى كيفية التسجيل ونسب المساهمات والاشتراكات المطلوبة.

حضر الندوة، محمد يوسف وكيل وزاره التضامن الاجتماعي بأسوان، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالمديرية.

وقدمت الدكتورة رحاب على، مديرة عام فرع الهيئة بأسوان شرح مبسط لمهام هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، باعتبارها الجهة المسئولة عن اصدار وتطبيق معايير الجودة الوطنية للخدمات الصحية والمعتمدة من منظمة الاسكوا الدولية، مشيرة إلى أن شرط دخول المنشأة الصحية للمنظومة الجديدة هو تطبيق المعايير والحصول على الاعتماد من الهيئة، وذلك حرصًا على تقديم خدمات صحية آمنة وبمستويات جودة عالمية لجميع المنتفعين بالتأمين الشامل.

وأكدت مديرة الفرع، أن المعايير المتمركزة حول المريض الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية هدفها الأساسي سلامة المريض وأسرته وحصوله على كامل حقوقه في الرعاية الصحية، وأن من حق المريض معرفة التشخيص المرضى وبروتكول العلاج المقدم له فضلًا عن اختيار مقدم الخدمة الصحية المناسب له، مشيرة إلى أن التأمين الشامل يسمح بانضمام جميع مقدمي الخدمة الصحية بمختلف القطاعات وذلك لتحقيق مبدأ التنافسية والوصول إلى أفضل الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وأضافت، أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، تقوم بدور رقابي على المنشآت المعتمدة للتأكد من استدامة جودة الخدمات المقدمة وضمان رضا المتعاملين بالمنظومة الجديدة، وذلك من خلال تلقي الملحوظات والشكاوى والعمل على إيجاد حلول سريعة لها.

أشرف على تنفيذ الندوة، الدكتور حسام أبوساطي، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور سعيد محمود، مستشار الهيئة لشئون الفروع.

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