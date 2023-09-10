إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي

أصيب شخصان في العقد الخامس، والثاني من العمر، بإصابات متنوعة وجروح وكدمات متفرقة بالجسم في حادث تصادم وقع بين سيارتين على طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، صباح اليوم الأحد، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وإختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانهما السيطرة عليهما، فاصطدما معًا، فيما توقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية.

وعلى الفور، هرعت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد إسلام لٌطيّف مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل على طريق أسيوط الغربي، قرب كمين الروس بدائرة المركز، ووجود مصابين.

أسفر الحادث عن إصابة شخصان بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة، وهما عبد العظيم محمد عبد القادر 57 سنة، ومحمد علي سيد 20 سنة، فيما دفع مرفق إسعاف الفيوم، بسيارة إلى مكان البلاغ وجرى نقلهم إلى مستشفى الفيوم الجامعي لتقديم العلاج اللازم لهما بحسب إصاباتهما.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.