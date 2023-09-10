فتح باب استقبال الأفلام المشاركة بالدورة الخامسة بملتقى رؤية لسينما الشباب

أعلن الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما، أن المركز القومي للسينما قام بفتح باب تقديم الأفلام للمشاركة بالدورة الخامسة لملتقي رؤية لسينما الشباب، الذي يقيمه المركز القومي للسينما سنوياً.



حيث يشارك بالملتقى الافلام الروائية القصيرة والتسجيلية من إنتاج ذاتي أو مشاريع تخرج الجامعات والأكاديميات المصرية المختلفة ، على أن تكون سنة الإنتاج ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣، حيث يشمل الملتقى ٣ مسابقات وهي مسابقة الفيلم التسجيلي حتى ٣٠ ق ، مسابقة الفيلم الروائي القصير حتى ١٥ ق، مسابقة الفيلم الروائي القصير حتى ٣٠ ق.

يذكر أن ملتقى رؤية لسينما الشباب شارك بدورته الأولى ٣٦ فيلما قصيرا وتسجيلياً وشارك بالدورة الثانية ٣٠ فيلما قصيراً وتسجيلياً وشارك بالدورة الثالثة ٢٤ فيلما ، وشارك بالدورة الرابعة ٢٨ فيلماً.

وقد حاز على جوائز الدورة الرابعة والتي أقيمت بأغسطس ٢٠٢٢ فيلم باب الدنيا إخراج عبد الرحمن محمود وإنتاج هالة القوصي في فئة أفضل فيلم تسجيلي وفيلم باب الدنيا اخراج مراد مصطفى وإنتاج شريف البنداري في فئة أفضل فيلم روائي قصير حتى ٣٠ ق وفيلم "اخر يوم" إخراج وإنتاج احمد دحروج.