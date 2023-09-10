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الأحد 10 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

غانا تستوفي أوراق اعتمادها عضوا مراقبا في تحالف الباسيفيك

غانا
غانا
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قال محمدو بويميا نائب رئيس الدولة في غانا إن بلاده حصلت على وضعية مراقب في منظمة تحالف الباسيفيك وهو تجمع إقليمي يضم شيلى وكولومبيا والمكسيك وبيرو.
وأضاف بويميا أن تمتع بلاده بوضعية مراقب في هذا التجمع الإقليمي سيتيح لها مجالات أكبر للتعاون التجاري مع دول التجمع المواجهة لها.
وطلب في جلسة للبرلمان الغاني، من رئيس لجنة العلاقات الخارجية، بحث المصادقة على تمتع غانا بهذا الوضع لإدراج الموافقة البرلمانية على ذلك ضمن الأوراق المطلوبة للحصول على صفة مراقب في تجمع الباسيفيك الذي تأسس في 28 أبريل عام 2011. 

غانا الباسيفيك محمدو بويميا
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