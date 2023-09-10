باحثون يبتكرون قلمًا يمكنه رسم أشكال على سطح الماء

استخدم فريق من الباحثين الألمان والصينيين قلمًا مصنوعًا من مادة خاصة يمكنهم من رسم أشكال معينة على سطح الماء، وفقًا لتقرير نشره موقع "ساينس أليرت" حيث تعتمد هذه الابتكار الجديد على تعديل الخصائص الكيميائية لمنطقة معينة من الماء، مما يجعلها تظهر بشكل مختلف عن الماء الطبيعي المحيط بها.

قام الباحثون بتجربة هذه التقنية الجديدة، التي لا تزال في مراحلها الأولية، باستخدام حوض مائي صغير بحجم العملة الورقية، واستخدموا القلم الذي تم تطويره لتغيير شكل الماء وفقًا لتصميم محدد. تمكنوا من تثبيت هذا التصميم لمدة تصل إلى 15 دقيقة دون تغيير.

بدأ الباحثون برسم أشكال محددة يدويًا، ثم لاحقًا استخدموا جهازًا مبرمجًا للكتابة على الماء بشكل آلي.

يشار إلى أن الباحثين المشاركين في تطوير هذه التقنية ينتمون إلى جامعة يوهانس جوتنبرغ ماينز وجامعة دارمشتات التقنية في ألمانيا، بالإضافة إلى جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في الصين.

ويتوقع أن تكون هذه التقنية الجديدة إنجازًا علميًا ووسيلة فريدة للكتابة على الماء، والتي كانت تعتبر مستحيلة في الماضي. ستفتح هذه التقنية أفاقًا واسعة لعشاق الرسم والفن، وستكون لها فوائد علمية هائلة بشكل عام.