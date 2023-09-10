ماراثون رياضي للجرى لـ 200 طفل بإدفو

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ماراثون رياضى للجرى بعنوان " صيف شبابنا 2023 " بممشى أهل مصر بكورنيش النيل ، وذلك بحضور إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو ، وناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة ، فضلاً عن القيادات البرلمانية والأمنية والتنفيذية والشعبية .

ومن جانبه أوضح إبراهيم سليمان بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم تقديم كافة أوجه الدعم لتنظيم هذا الماراثون وتحقيق التأمين الكامل له ، وإنجاح فعالياته بشكل حضارى وراقى ، موضحاً بأن الماراثون شهد مشاركة 200 طفل فى المرحلة العمرية من 8 إلى 15 سنة حيث بدأ الجرى لمسافة 1500 متر ، وأختتمت الفعاليات بتوزيع الجوائز على الفائزين بمركز شباب إدفو.

وأعقبه تنظيم أمسية رياضية لإضفاء أجواء البهجة على المشاركين بالماراثون الرياضى .

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