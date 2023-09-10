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الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ماراثون رياضي للجرى لـ 200 طفل بإدفو

ماراثون رياضى للجرى
ماراثون رياضى للجرى بعنوان " صيف شبابنا 2023 " بأسوان
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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان  ماراثون رياضى للجرى بعنوان " صيف شبابنا 2023 " بممشى أهل مصر بكورنيش النيل ، وذلك بحضور إبراهيم سليمان رئيس مركز ومدينة إدفو ، وناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة ، فضلاً عن القيادات البرلمانية والأمنية والتنفيذية والشعبية .

ومن جانبه أوضح إبراهيم سليمان بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان فقد تم تقديم كافة أوجه الدعم لتنظيم هذا الماراثون وتحقيق التأمين الكامل له ، وإنجاح فعالياته بشكل حضارى وراقى ، موضحاً بأن الماراثون شهد مشاركة 200 طفل فى المرحلة العمرية من 8 إلى 15 سنة حيث بدأ الجرى لمسافة 1500 متر ، وأختتمت الفعاليات بتوزيع الجوائز على الفائزين بمركز شباب إدفو.

وأعقبه تنظيم أمسية رياضية لإضفاء أجواء البهجة على المشاركين بالماراثون الرياضى .

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نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو - مديرية الشباب والرياضة ماراثون رياضى للجرى صيف شبابنا 2023 أخبار محافظة أسوان
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