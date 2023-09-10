برشلونة يحسم مصير تشافى

كشفت بعض التقارير الصحفية، أن إدارة برشلونة حسمت مصير تشافي هيرنانديز، المدير الفنى للفريق، من البقاء فى منصبه للإدارة الفنية للفريق الكتالونى.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن تشافي سيستمر في منصبه على رأس القيادة الفنية للبلوجرانا، حتى يونيو 2025، بعد جلسه جمعته بخوان لابورتا.

وكانت محاولات التجديد فى الفترة الماضية من أجل استمرار تشافي حتى صيف 2026، وهو موعد نهاية ولاية رئيس النادي خوان لابورتا، لكن في النهاية تم الاتفاق حتى 2025.

وأكملت الصحيفه تقريرها: "بعد حسم ملف التعاقدات، جاء دور تشافي للتجديد، وسيشهد زيادة كبيرة في راتبه كمكافأة على عمله المميز".

كما حدد التقرير أنه سيتم الإعلان الرسمي عن التجديد، بعد الاجتماع بين تشافي وديكو المدير الرياضي، الذي سيكون يوم الأربعاء 13 سبتمبر الجاري، وانه قد تم الاتفاق سابقا بين الاثنين على أنه بمجرد إغلاق السوق، وعند عودتهما من إجازتهما مستفيدين من فترة التوقف الدولي، سيجلسان لإبرام الاتفاق الذي تم التوصل إليه مسبقا مع وكيلهما.