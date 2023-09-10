"ربنا يكافئك على قد تعبك".. دنيا سمير غانم تهنئ زوجها بمناسبة عيد ميلاده

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام مجموعة من الصور بمناسبة عيد ميلاد زوجها الإعلامي رامي رضوان.

وكتبت: "كل سنة وانت طيب يا حبيبي وربنا يوفقك دايما ويكافئك على قد تعبك ومجهودك وحبك لشغلك وأهلك واحترامك لكل الناس".

وتابع دنيا: "واحساسك انك دايما عايز كل حاجة تبقي أحسن، و عمري ما هنسي قد ايه وقفت جنبي في أصعب أيام حياتي، ربنا يخليك لينا".

وحرصت دنيا سمير غانم على الظهور بإطلالة تميزت بالبساطة والرقة حيث إنها ارتدت بلوزة شيفون من اللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، واتسمت بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة ونسقت معها بنطلونا أسود.

ووضعت مكياجًا بسيطًا متناسبًا مع لون بشرتها، واعتمدت على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها.

والجدير بالذكر أن دنيا سمير غانم شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "جات سليمة" مع عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم هالة فاخر، خالد الصاوي، محمد سلام، سامي مغاوري، من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري وإنتاج أحمد السبكي برعاية المتحدة للخدمات الاعلامية.