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الأحد 10 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد اجتياز الكشف الطبى.. الأهلى يستعد للإعلان عن صفقة موديست

أنتونى موديست
أنتونى موديست
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يستعد النادى الأهلي للإعلان رسميا عن صفقة أنتونى موديست لاعب بروسيا دورتموند السابق، لتدعيم هجوم الأحمر فى الميركاتو الجارى.

وأكدت مصادر أن اللاعب اجتاز الفحص الطبى بنجاح بأحد مستشفيات ألمانيا وهو ما تم بناء على رغبة الاهلى توفيرا للوقت قبل وصول اللاعب خلال ساعات الى القاهرة.

كشفت مصادر مطلعة بالنادى الاهلى عن كواليس المكالمة الاولى بين مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الاول مع أنتونى موديست الوافد الجديد للقلعة الحمراء.

واكدت أن كولر حرص على تهنئة الفرنسي أنتوني موديست لاعب نادي بروسيا دورتموند الألماني السابق بالتوقيع للقلعة الحمراء لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت ان مكالمة هاتفية جمعت الثنائى  بعد اجتياز موديست الفحص الطبي الذي أجراه في ألمانيا وتوقيع عقود انتقاله للفريق الأحمر لموسمين بشكل رسمى.

ومن المنتظر أن يصل موديست الى القاهرة مع أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات فى الاهلى خلال ساعات، حيث من المقرر أن يجرى جلسة تصوير داخل النادى، فيما سيتم الاعلان عن الصفقة غدا الاثنين.

أنتوني موديست بروسيا دورتموند مارسيل كولر الأهلى
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