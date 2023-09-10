"ابدأ" تبحث وضع خارطة عمل لتطوير صناعة الأثاث في دمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد بمكتبها ، وفد شركة إبدأ لتنمية المشروعات برئاسة العقيد إبراهيم العجوز مدير مبادرة "إبدأ" ، وذلك لمناقشة سُبل تعزيز أواصر التعاون المشترك لدعم القطاعات الصناعية التى تشتهر بها المحافظة خاصةً قطاع الأثاث.

بحثت المحافظ آلية مشاركة المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية " ابدأ" فى الجهود التى تقوم بها الدولة لوضع خارطة طريق للتطوير بمحافظة دمياط والنهوض بها ، وذلك من خلال وضع حلول محددة للمشكلات التى تواجه الصناعة.

وفى هذا السياق، استعرضت "عوض" ما أسفرت عنه المناقشات التى نتجت عن ورش العمل المنعقدة على مدار أسبوعين لإعداد منهجية محددة للتطوير تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وقرار رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتحديد أطر التعاون مع ابدأ ، معربة عن تطلعها لمشاركة فريق المبادرة برؤى وأفكار تساهم فى وضع خطة العمل و دعم الصناع بالمجالات المتعلقة بالصناعة والتسويق والترويج لها وأيضًا دعم الصناعات الأخرى بالمحافظة .

من جانبه أشار مدير المبادرة، إلى أنه سيتم عقد غرفة عمليات لتحديد المشكلات التى تواجه الصناعة و تنفيذ إستراتيجية الدولة لتوطين الصناعة المصرية ،كما استعرض أبرز الأفكار المقترح تنفيذها فى هذا الإطار مؤكدا أنه سيتم التواصل بشكل دورى لتحقيق المبادرة مشاركة فعالة لدعم هذا الملف .

وفى ختام اللقاء تسلمت المحافظ درع المبادرة ، تقديرا لتعاونها الكبير للبدء فى تحقيق الشراكة بين الجانبين لدعم الصناعة بالمحافظة .

وأكدت محافظ دمياط حرص الدولة على تطوير صناعة الأثاث التى تشتهر بها محافظة دمياط منذ تاريخ طويل واستعادة مكانتها الكبيرة التى حظت بها بالأسواق المحلية والاقليمية والدولية على مدار سنوات، لافتة إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بوضع خارطة عمل للتطوير خلال الوقت الحالى تتضمن خطة مستقبلية للصناعة .