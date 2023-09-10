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الأحد 10 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنيا: توفير طريق بديل بعد غلق كوبري "أبو المكارم" بقرية أبوخلقة

غلق كوبري أبو المكارم
غلق كوبري " أبو المكارم " علي البحر اليوسفي
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وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتوفير طريق بديل تيسيرا على المواطنين من أبناء قرية أبو خلقة بمركز ديرمواس، بعد إعلان مديرية الطرق والنقل بالمنيا غلق كوبري " أبو المكارم " علي البحر اليوسفي بالقرية بدءًا من غد الاثنين الموافق 11/ 9 / 2023م حتى انتهاء أعمال صيانة الكوبري.
من جانبه، قال المهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق بالمنيا، إنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس والجهات المعنية، تم توفير طريق الكاشف من قرية زعبرة كطريق بديل، لحين الانتهاء من تنفيذ أعمال صيانة الكوبرى .
 

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا البحر اليوسفى أعمال صيانة تيسيرا على المواطنين ديرمواس
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