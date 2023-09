17 سبتمر.. ملتقى شرم الشيخ للتأمين يستضيف  لارى ويلسون خبير السلامة المهنية

يستضيف الاتحاد المصرى للتأمين هذا العام خلال ملتقى شرم الشيخ الخامس للتأمين وإعادة التأمين لارى ويلسون، المستشار الدولى للسلامة الصناعية، والعضو المنتدب لمؤسسة Safe Start والتي تعد إحدى المؤسسات الرائدة في تقديم المقترحات والحلول العملية المتعلقة بكيفية إدارة السلوك البشرى وتحسين الأداء بشكل مستدام داخل بيئة العمل مما ينعكس على معدلات الأخطار والخسائر.

مؤتمر التأمين

وجدير بالذكر أن لارى ويلسون هو مؤلف لعدة كتب عالمية، ومن أهمها: كتاب "من الداخل إلى الخارج - إعادة التفكير في نماذج إدارة السلامة التقليدية"

“Inside Out — Rethinking Traditional Safety Management Paradigms”

والذى قام بتأليفه بالتعاون مع جاري هيجبي.

كتاب "لحظات بلا دفاع"

“Defenseless Moments…A different perspective on serious injuries”

وهو من الكتب التي تتمتع بشهرة عالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى قيامة بكتابه أكثر من 40 مقالة وبحث في مجالات السلامة وتقييم الأخطار وتنمية المهارات ذات الصلة.

وخلال الجلسة، والتي ستعقد في تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين 18 سبتمبر 2023 ، سيقوم لارى ويلسون بشرح محتويات كتابه وسيوضح كيف أن نظريته تم الأخذ بها في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم.

ويأتي هذا ترسيخاً للعادة التي إستنها ملتقى شرم الشيخ الدولى كل عام من إستضافة إحدى الشخصيات البارزة في مجالات الاقتصاد والثقافة.