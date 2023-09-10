طلاب قنا ومدير بيطري الأقصر يدعمون محاربي السرطان بمستشفى أورام الأقصر

استقبل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمنطقة طيبة شمال الأقصر، اليوم الأحد، وفدا طلابيا من كلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي، للمساهمة في تقديم الدعم المعنوي اللازم للمرضى الذين يتلقون العلاج المجاني داخل المستشفى.

وقام فريق من العلاقات العامة والأطباء باستقبال وفد الكلية، ونظموا لهم جولة داخل أقسام المستشفى المختلفة، قدم خلالها الطلبة الدعم المعنوي للمرضى؛ بهدف تحسين الحالة النفسية لديهم، ولتشجيعهم على مواصلة رحلة العلاج المجانية داخلها، كما قاموا بعمل فقرات ترفيهية والغناء والرقص مع الأطفال المرضي والتقاط الصور التذكارية معهم، وسط جو من السعادة والبهجة للأطفال المرضي وذويهم.

وقام وفد طلاب كلية الطب البيطري بقنا، بعمل عدد من الفقرات الفنية، وتوزيع الهدايا على الأطفال المرضى، والتقاط الصور التذكارية معهم وخلفهم الرسومات المختلفة على جدران مستشفى أورام الأطفال، لدعمهم معنويا والشد من أزرهم والتخفيف عنهم للوصول إلى الهدف المنشود بتحقيق أعلى نسبة شفاء ليكون "الصعيد بلا سرطان".

وعبر وفد طلاب كلية "الطب البيطري" عن سعادتهم بالتواجد بين مرضى السرطان بالصعيد للمساهمة في دعمهم معنويًا خلال مسيرتهم العلاجية، موجهين الشكر والتقدير لجميع العاملين داخل المستشفى، على ما يبذلونه من مجهود لخدمة المرضى والخدمات الطبية المميزة المقدمة لمحاربي السرطان.

وفي سياق متصل، زار الدكتور فتحي سلمى، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمدينة طيبة الجديدة، لتقديم الدعم للأطفال المصابين ومحاربي الأورام السرطانية، والوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتقديم الدعم المعنوي للمرضي خلال رحلتهم العلاجية.

وتفقد وكيل وزارة الطب البيطري بالأقصر، أقسام المستشفى المختلفة وأبدى إعجابه الشديد بنظام العمل والخدمات الطبية المقدمة بصورة يومية للمرضى من محافظات الصعيد المختلفة (الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر والوادي الجديد)،

وأثني وكيل وزارة الطب البيطري، علي مجهودات القائمين علي المستشفي والدور العظيم الذي تقدمه المستشفي للمرضي من أبناء الصعيد، مؤكدًا علي أن هذا الصرح الطبي بمثابة شهادة وثقت مدي ترابط المصريين وسعيهم الدؤوب لمساعدة المرضي، معربا عن سعادته بالتواجد وسط الأطفال المرضي ، وما شاهده من إنجازات مستمرة داخل المستشفى ولعل أبرزها حصول المستشفى على الشهادة الذهبية كأول مستشفى خضراء صديقة للبيئة في مصر.

من جانبه، رحب محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، بزيارة وكيل وزارة الطب البيطري، وطلاب كلية الطب البيطري بجامعة جنوب الوادي بقنا، لمستشفى شفاء الأورمان، وتقديم الدعم المعنوي للأطفال مرضى الأورام السرطانية والوقوف بجانبهم في رحلتهم العلاجية، والتعرف على الخدمات الطبية المميزة التي تقدم للمرضي، داخل الصرح الطبي العملاق، مؤكدا أن المستشفى تسعى دائما لتقديم كل ما هو جديد يصب في صالح المرضي، بفضل الجهود المبذولة من الفريق الطبي وأطقم التمريض وكافة العاملين في مختلف الأقسام.

زيارة طلاب الطب البيطري (1)

زيارة طلاب الطب البيطري (2)

زيارة طلاب الطب البيطري (3)

زيارة طلاب الطب البيطري (4)

زيارة مدير بيطري الاقصر (1)

زيارة مدير بيطري الاقصر (2)

زيارة مدير بيطري الاقصر (3)