انتخابات الزمالك.. هشام يكن يتقدم على منصب العضوية فوق السن

تقدم هشام يكن، نجم نادي الزمالك السابق، اليوم الأحد، بأوراق ترشحه لانتخابات الزمالك القادمة على منصب العضوية فوق السن، المقرر لها يوم 20 مش شهر أكتوبر المقبل.

ويغلق نادي الزمالك، اليوم الأحد، باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي، بعد 7 أيام متتالية، بداية من يوم الإثنين الماضي، وسيطر الهدوء على لجنة تلقي الطلبات خلال الأيام الـ6 الماضية، لتشهد تقدم 25 مرشحًا حتى الآن.

وشهد أمس السبت، تقدم 9 مرشحين، وهم محمد قدري على منصب أمين الصندوق، في حين تقدم كل من طارق عبد العال ورفعت شبل وسامح سوني وعلاء مقلد وحاتم السيد على منصب العضوية فوق السن.

وتقدم كل من علي العاطفي وياسمين الشريف وإيهاب عصمت على منصب العضوية تحت السن.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعلنت انعقاد المعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.

وتتكون لجنة تلقي طلبات الترشيح من، الدكتور عماد البناني، المدير التنفيذي رئيسًا للجنة، وأيمن عبدالخالق، مدير المتابعة، وعلاء حنفي، مدير السكرتارية العامة، ومحمد عبدالفتاح، مدير المشتريات، ومحمد خالد، القائم بأعمال مدير الاشتراكات، وعصام عباس، نائب مدير الاشتراكات، ومصطفى سعيد، مدير الخزينة، وصلاح صبحي، قسم الخزينة، وممثلي مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.