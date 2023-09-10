وزير التخطيط العراقي يثمن دور السعودية الداعم لبلاده في مختلف المجالات

الأحد 10/سبتمبر/2023 - 03:23 م

ثمن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط العراقي محمد علي تميم، المواقف السعودية الداعمة للعراق في مختلف الميادين، لاسيما في المجالات الاستثمارية والتجارية والزراعية، والاستفادة من التجربة السعودية لدعم التنمية في العراق.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير العراقي مع رئيس لجنة الصداقة العراقية- السعودية في مجلس شورى المملكة العربية السعودية إبراهيم محمد القناص، بالعراق اليوم وفقا للوكالة الوطنية العراقية (نينا)، لبحث عدد من القضايا ذات الصلة بالعلاقات العراقية - السعودية، ومن بينها الربط الكهربائي، وحصة العراق من الحجاج وفقا لعدد السكان، فضلا عن مناقشة الواقع الاستثماري وتوفير الظروف المناسبة للمستثمرين،

وأعرب وزير التخطيط العراقي - خلال اللقاء - عن تقديره لدور المملكة الداعم، مبينا أن الحكومة العراقية مستعدة للمضي قدما في تقوية وتمتين العلاقات بين البلدين.

واستعرض تميم البرامج والسياسات التي وضعتها الحكومة العراقية ضمن برنامجها الحكومي، وخطط التنمية الخمسية، وخطط التنمية المستدامة، واستعداد وزارة التخطيط، لإجراء التعداد السكاني في العام المقبل 2024، مشيدا بالدور الذي يؤديه المجلس التنسيقي العراقي- السعودي، في تحقيق المزيد من التقدم في العلاقات بين البلدين.

من جانبه أوضح رئيس لجنة الصداقة العراقية السعودية عبد العزيز القناص - خلال اللقاء - استعداد المملكة لتقديم كل أنواع الدعم الممكنة للعراق، وعلى مختلف الأصعدة، مبينا أن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد السعودي يوليان العراق اهتماما كبيرا لما يمثله من دور وأهمية كبيرة للمملكة، وأن استقرار العراق وازدهاره يعد من أولويات السعودية.

وأكد المسئول السعودي أن لجنة الصداقة المشتركة في مجلس الشورى تعمل على وضع المسارات الواضحة لتقوية العلاقة بين البلدين.