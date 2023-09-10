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الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يتابع تنفيذ مشروعات إنشاء مجمعات المدارس.. صور

محافظ أسوان يتفقد
محافظ أسوان يتفقد الأعمال الجارية بمشروع إنشاء مجمع للمدارس
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واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ للمشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام حيث قام بتفقد الأعمال الجارية بمشروع إنشاء مجمع للمدارس بمنطقة الرضوانية بنسبة تنفيذ 40 ٪ على مساحة 6450  م2 ليضم 42 فصل دراسى موزعة على مراحل رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادى والثانوى وذلك داخل 2 مبنى مكونين من دور أرضى و 4 أدوار علوية بتكلفة إجمالية 27 مليون جنيه .

وأثناء جولته التى رافقه خلالها الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، وعبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم ، وأيضاً المهندس عبد الهادى عبد اللطيف مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية ، والمهندس سيد مدنى رئيس المدينة ، علاوة على مسئولى الجهات التنفيذية والتعليمية ، شدد اللواء أشرف عطية على سرعة الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية والتجهيزات بمجمع مدارس الرضوانية ليتم إفتتاحه فى إحتفالات المحافظة بعيدها القومى فى 15 يناير القادم 2024 .

وعقب ذلك قام محافظ أسوان بتفقد الأعمال الإنشائية الجارية بمجمع المدارس بأرض معسكر الطلاب بالحصايا على طريق السماد بتكلفة 49.2 مليون جنيه ، بنسبة تنفيذ 20 ٪ ، ويقام على مساحة 8114 م2 ، ليضم 28 فصل دراسى فى المراحل التعليمية المختلفة من رياض الأطفال والإبتدائى والإعدادى والثانوى ، داخل مبنى واحد مكون من دور أرضى و 4 أدوار علوية ، وهو الذى سيتوازى مع إنشاء معسكر طلابى متطور على مساحة 5887 م2 .

كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية الجارية بمشروع مدرسة ملحقة دار المعلمين الإبتدائية الجديدة بأرض الشادر القديم على مساحة 2177 متر ، وسيتكلف إنشاؤها 17.6 مليون جنيه ، بطاقة 24 فصل منها 6 فصول لرياض الأطفال ، و 18 فصل إبتدائى ، فضلاً عن غرفة الأمن ، وذلك داخل مبنى مكون من دور أرضى و 4 أدوار علوية ، وفراغات تكميلية .

وكلف أشرف عطية بضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمنى لإنهاء الأعمال الإنشائية بهذه الصروح التعليمية الجديدة لترى النور فى أقرب وقت ، وتساهم بالتالى فى إضافة كبرى لقطاع التعليم بمدينة أسوان لسد العجز ، وتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول ، وتهيئة الأجواء والمناخ المناسب أمام أبنائنا الطلاب للتحصيل الدراسى. وتحقيق أعلى الدرجات العلمية.

وأشاد بالدعم المستمر للمنظومة التعليمية بالمحافظة من مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى ، وبالتعاون المثمر والبناء لوزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور رضا حجازى لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإنشاء وإحلال وتجديد وصيانة المدارس مما يساهم بدوره فى تحقيق طفرة فى قطاع التعليم بمختلف مدن ومراكز المحافظة .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للنهوض بالمنظومة التعليمية لدورها فى تأهيل أبناء الحاضر وقادة المستقبل .

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مجمع للمدارس بمنطقة الرضوانية منطقة الحصايا المنظومة التعليمية أخبار محافظة أسوان
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